Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »

В России размер «Сельской ипотеки» увеличился в два раза

В России размер «Сельской ипотеки» увеличился в два раза

09:52, 09 июл 2023

Согласно информации агентства "Интерфакс", в России до 6 млн рублей увеличился максимальный размер сельской ипотеки. Источник напомнил, что величина льготной ипотеки ранее составляла 3 млн рублей.

Кроме того, имеется еще одно нововведение. Теперь оформить ипотеку можно и на строительство жилого дома с покупкой готовых домокомплектов.

Процентная ставка по данной программе составляет 2,7 для готового жилья и 3 % для строительства жилого дома.

Читайте также:

Путин продлил льготную ипотеку на 2023 год: что изменится
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: i-gazeta.com
Теги: ипотека
Читайте также

В Башкортостане семьи с детьми смогут оформить льготную ипотеку на частный дом
Экономика в Башкирии
В Башкортостане семьи с детьми смогут оформить льготную ипотеку на частный дом
В Башкирии сельскую ипотеку начнут выдавать под 0,1% годовых
Экономика в Башкирии
В Башкирии сельскую ипотеку начнут выдавать под 0,1% годовых
Банки в Башкирии снова начали выдавать ипотеку под 3%
Экономика в Башкирии
Банки в Башкирии снова начали выдавать ипотеку под 3%
В России могут расширить программу льготной семейной ипотеки
Политика в Башкирии
В России могут расширить программу льготной семейной ипотеки


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: