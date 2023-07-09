В России размер «Сельской ипотеки» увеличился в два раза

09:52, 09 июл 2023

Согласно информации агентства "Интерфакс", в России до 6 млн рублей увеличился максимальный размер сельской ипотеки. Источник напомнил, что величина льготной ипотеки ранее составляла 3 млн рублей.



Кроме того, имеется еще одно нововведение. Теперь оформить ипотеку можно и на строительство жилого дома с покупкой готовых домокомплектов.



Процентная ставка по данной программе составляет 2,7 для готового жилья и 3 % для строительства жилого дома.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram