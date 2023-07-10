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Как в Башкирии вернуть 13% от стоимости ремонта в новостройке

Как в Башкирии вернуть 13% от стоимости ремонта в новостройке

13:04, 10 июл 2023

Владельцы квартир в новостройках имеют возможность получить возврат 13% средств, затраченных на отделку в ходе ремонта, сообщает портал Госуслуги. Рассмотрим основные детали, которые необходимо учесть при оформлении соответствующих документов.



Подавая заявление необходимо предоставить договор, заключенный между клиентом и застройщиком. В этом контракте должно ясно прописываться, что жилье было приобретено без отделки.

Важно отметить, что существует общий лимит на стоимость покупки и отделки квартиры – до двух миллионов рублей на одного человека, и максимальная сумма возврата составляет 260 тысяч рублей. При этом Госуслуги уточняют, что расходы на ремонт могут быть учтены для вычета, если стоимость квартиры не превышает 2 млн рублей, либо если квартира оформлена на двух супругов и ее стоимость не превышает 4 млн рублей.


В случае, если квартира была приобретена в браке, налоговый вычет может быть подан как супругой, так и супругом. Общий лимит на покупку и отделку квартиры может достигать 4 млн рублей, а максимальная сумма вычета может составить 520 000 рублей.

В список расходов, подлежащих вычету, включаются оплата отделочных и монтажных работ, а также приобретение стройматериалов. Расходы должны быть подтверждены чеками, актами и договорами. Если собственник самостоятельно выполнил работы, указанные в первых двух пунктах, он может подать на возмещение 13 процентов стоимости строительных материалов.



Для получения дополнительной информации можно обратиться по следующим контактам:

Федеральная налоговая служба (ФНС): 8–800–222–22–22,

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ): (347) 246–55–33.

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Автор: Семен Подгорный
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