Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »

Россияне смогут значительно увеличить размер будущей пенсии

Россияне смогут значительно увеличить размер будущей пенсии

23:31, 11 июл 2023

Российский президент Владимир Путин официально утвердил закон, касающийся программы долгосрочных сбережений, которая будет введена на территории РФ с 1 января 2024 года. Документ размещен для ознакомления на официальном ресурсе правовой информации.



Для участия в программе необходимо заключить договор с одним или несколькими НПФ сроком превышающим 15 лет. Долгосрочные накопления будут формироваться на основе регулярных взносов и пенсионных накоплений и будут под страховой защитой, аналогичной банковским вкладам. Сумма страхования составит 2,8 млн рублей. После истечения 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, участники программы будут иметь право на получение регулярных выплат на протяжении не менее 10 лет или пожизненно, в зависимости от собственного выбора.


Средства раньше срока можно будет снять в особых случаях, таких как оплата дорогостоящего медицинского лечения или в случае потери кормильца.

Накопления, вложенные в негосударственные пенсионные фонды, также можно будет передать по наследству.

В течение первых трех лет государство примет участие в софинансировании взносов, предоставляя до 36 000 рублей в год.

Помимо этого, правительство планирует предоставить участникам программы налоговые вычеты до 52 000 рублей по налогу на доходы физических лиц при внесении взносов в размере до 400 000 рублей.

Читайте также:

Что нового ждет пенсионеров с 1 июля 2023 года
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: i-gazeta.com
Теги: Путин Владимир Владмирович законы пенсии выплаты
Читайте также

Путин подписал закон о выплате маткапитала за первенца
Человек и закон в Башкирии
Путин подписал закон о выплате маткапитала за первенца
Владимир Путин подписал закон о блокировке карт при подозрении на хищение денег
Общество в Башкирии
Владимир Путин подписал закон о блокировке карт при подозрении на хищение денег
Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2023 году
Политика в Башкирии
Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2023 году
Путин обязал частные клиники бесплатно прививать россиян
---
Путин обязал частные клиники бесплатно прививать россиян


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: