Россияне смогут значительно увеличить размер будущей пенсии

23:31, 11 июл 2023

Российский президент Владимир Путин официально утвердил закон, касающийся программы долгосрочных сбережений, которая будет введена на территории РФ с 1 января 2024 года. Документ размещен для ознакомления на официальном ресурсе правовой информации.







Для участия в программе необходимо заключить договор с одним или несколькими НПФ сроком превышающим 15 лет. Долгосрочные накопления будут формироваться на основе регулярных взносов и пенсионных накоплений и будут под страховой защитой, аналогичной банковским вкладам. Сумма страхования составит 2,8 млн рублей. После истечения 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, участники программы будут иметь право на получение регулярных выплат на протяжении не менее 10 лет или пожизненно, в зависимости от собственного выбора.





Средства раньше срока можно будет снять в особых случаях, таких как оплата дорогостоящего медицинского лечения или в случае потери кормильца.



Накопления, вложенные в негосударственные пенсионные фонды, также можно будет передать по наследству.



В течение первых трех лет государство примет участие в софинансировании взносов, предоставляя до 36 000 рублей в год.



Помимо этого, правительство планирует предоставить участникам программы налоговые вычеты до 52 000 рублей по налогу на доходы физических лиц при внесении взносов в размере до 400 000 рублей.

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