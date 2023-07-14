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В России многодетные семьи смогут полностью погасить кредиты по ипотеке

В России многодетные семьи смогут полностью погасить кредиты по ипотеке

13:41, 14 июл 2023

Дополнительные средства в размере 15 млрд рублей были выделены российским правительством для оказания поддержки многодетным семьям, погашающим кредиты по ипотеке.



М. Мишустин, премьер-министр РФ, подписал специальный документ. В ходе заседания правительства 13 июля он отметил, что принятое распоряжение будет способствовать улучшению жилищных условий более чем у 33 000 семей, имеющих детей.

Выделенные средства будут направлены на финансирование программы, которая позволит многодетным семьям с 3 и более детьми в полном или частичном объеме погасить кредит по ипотеке.


Воспользоваться данной программой смогут семьи, у которых третий ребенок появился после 1 января 2019 года, независимо от времени рождения старших детей.

На финансирование данной программы в текущем году направлено более 60 млрд рублей. Большинство семей уже получили значительную часть этих средств.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: ипотека Мишустин Михаил многодетные семьи
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