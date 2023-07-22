Премьер-министр Башкирии поздравил с праздником работников торговли

12:07, 22 июл 2023

В субботу, 22 июля, Премьер-министр Башкортостана А. Назаров поздравил работников торговли с их профессиональным праздником. Он выразил свои искренние пожелания в посте, опубликованном на своей личной страничке в соцсетях. Чиновник подчеркнул, что торговая отрасль Башкирии динамично развивается, и это заслуга всех, кто в ней участвует.







Согласно данным, приведенным Назаровым, оборот розничной торговли за последние 5 месяцев увеличился на 12,5 миллиарда рублей, достигнув отметки в 471 миллиард рублей. Оптовая торговля также продемонстрировала рост, составив 35,5 миллиарда рублей и достигнув отметки в 538 миллиардов рублей. Вложения в торговую сферу в 1-ом квартале составили 1,2 миллиарда рублей.





Премьер-министр отметил, что в розничной торговле РБ всё чаще можно увидеть продукцию под маркой "Продукт Башкортостана": товары 148 производителей представлена практически в каждом субъекте РФ, а 27 компаний экспортируют их за рубеж.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети