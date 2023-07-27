В Башкирии отремонтируют 13 километров автодороги Благовещенск – Павловка
13:54, 27 июл 2023 В Башкирии принялись за ремонт дороги, ведущей в Павловку. Подробности рассказали в республиканском Минтрансе.
Согласно информации, предоставленной ведомством, до конца 2023 года планируется полностью обновить участок дорожного покрытия протяженностью 13 километров в направлении Благовещенск — Павловка. К ремонту уже приступили.
Руководитель министерства Александр Клебанов, подчеркнул важность данной дороги для региона, поскольку она является значимой транспортной артерией Башкортостана, ведущей к живописным местам Павловского водохранилища.
«Ремонт этого участка автодороги существенно повысит безопасность дорожного движения», — добавил министр.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Минтранс РБ
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