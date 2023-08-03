Кому повысят пенсии в августе 2023 года

10:37, 03 авг 2023

С 1 августа работающих пенсионеров ждет повышение пенсий. Согласно закону, начиная с 2016 года, их пенсии не индексируются вместе с другими в январе или апреле. Вместе с тем для них предусмотрен перерасчет в августе. В этот период размер пенсии для работающих пенсионеров пересматривается в соответствии с накопленными пенсионными коэффициентами, также известными как «баллы».

Число начисленных баллов зависит от стажа работы и заработной платы работающего пенсионера. Однако существует верхний предел в виде трех баллов за год. Стоимость одного балла в текущем 2023 году составляет 123 рубля 77 копеек. Следовательно, максимальное надбавка к пенсии для работающих пенсионеров составит 371 рубль 31 копейка. Данный пересчет выполняется автоматически, и для проверки количества накопленных баллов можно войти в личный кабинет на портале «Госуслуги» или на веб-сайте Социального фонда РФ.

Пенсионеры, работающие в качестве самозанятых, не подпадают под это правило. Их пенсии пересматриваются вместе со всеми остальными. В России законодательно установлено, что страховые пенсии индексируются 1 января, а социальные пенсии — 1 апреля. В 2023 году страховые пенсии были увеличены на 4,8%, а социальные на 3,3%.

Пенсионеры также получат пересмотренные пенсии за пропущенные годы, в которые индексация не была применена. После увольнения с работы, их пенсии будут пересчитаны автоматически. Однако новые суммы могут начать выплачиваться не сразу из-за времени на обработку документов. Несмотря на это, деньги за пропущенный период все равно будут выплачены. Следовательно, уволившиеся пенсионеры получат увеличенную пенсию в августе.

Кроме того, дополнительное увеличение пенсии ожидает тех, кто достиг возраста 80 лет. Этот пересмотр не связан ни с какими датами, кроме дня рождения. Как только пожилой гражданин отпразднует свое 80-летие, ему удвоят фиксированную выплату к пенсии. В 2023 году эта выплата составляет 7567 рублей 33 копейки, и именно на эту сумму пенсия и увеличится.

Пожилые граждане также могут рассчитывать на увеличение пенсии, если они подали заявления на доплаты за иждивенцев в апреле. К ним относятся несовершеннолетние дети и совершеннолетние дети, продолжающие обучение в очной форме. Тогда сумма доплаты будет различаться в зависимости от количества иждивенцев: за одного из них будет выплачиваться 2522 рубля 44 копейки, за двоих — 5044 рубля 88 копеек, за троих — 7567 рублей 32 копейки. Это предельные суммы.

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный