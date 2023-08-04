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В Башкирии увеличился средний размер начисленной зарплаты

В Башкирии увеличился средний размер начисленной зарплаты

10:31, 04 авг 2023

В Башкирии сообщили какой средний размер начисленной заработной платы получают жители республики. По информации Башкортостанстата, в мае он достиг отметки в 56 тысяч 845 рублей, что больше на 18,5 процента по сравнению с весной предыдущего года. За первые 5 месяцев текущего года среднее значение заработной платы в регионе составило 52 тысячи 768 рублей.

Следует отметить, что также произошло увеличение реального размера заработной платы на 12,1 процента.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что Башкортостан занимает третье место в Приволжском федеральном округе по уровню зарплат: первые две строчки принадлежат Татарстану и Пермскому краю.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: зарплата
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