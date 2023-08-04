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В Башкирии ввели режим ЧС из-за засухи и гибели посевов

В Башкирии ввели режим ЧС из-за засухи и гибели посевов

14:07, 04 авг 2023

В 26 районах Башкирии был введен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи, установившейся в республике с 8 июня по 12 июля, которая нанесла ущерб посевам. Соответствующий документ 4 августа подписал Глава Башкирии Р. Хабиров.

Согласно распоряжению, режим ЧС введен в Альшеевском, Бакалинском, Белокатайском, Бирском, Благоварском, Благовещенском, Буздякском, Давлекановском, Дуванском, Дюртюлинском, Иглинском, Илишевском, Ишимбайском, Калтасинском, Караидельском, Кигинском, Краснокамском, Мечетлинском, Мишкинском, Миякинском, Салаватском, Татышлинском, Хайбуллинском, Чекмагушевском, Шаранском и Янаульском районах. Органы власти на местах до 28 августа переведены на особый режим работы.

Муниципальным администрациям было поручено предпринять все необходимые меры для смягчения последствий засухи и до 10 августа представить в Министерство сельского хозяйства Башкирии документацию, содержащую обоснование убытков от гибели сельхозкультур и расходы на их выращивание до момента гибели.

Министерству по чрезвычайным ситуациям рекомендовано организовать эффективное взаимодействие между Центром управления в условиях кризисных ситуаций и дежурными диспетчерскими службами районов.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
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