В Башкирии взыскание долгов за капремонт хотят передать коллекторам
12:18, 08 авг 2023
В Республике Башкортостан хотят привлечь коллекторов для взыскания долгов за капитальный ремонт. Оператор, отвечающий за эту сферу, объявил о намерении найти подрядчика, который будет заниматься юридическими и претензионными мерами по взысканию задолженностей. Общая сумма контракта составляет 21 млн рублей.
Фонд капитального ремонта Башкирии передаст выбранному подрядчику информацию о должниках, с которыми тот будет вести работу. Особое внимание уделяется обязательному условию о конфиденциальности личных данных, разрешая их использование исключительно в рамках «предоставления услуг по настоящему контракту».
Информацию о задолженности по оплате капитального ремонта можно получить на веб-сайте http://kapremont02.ru/debts/. Кроме того, доступна горячая линия по номеру: 8—800—775—69—77.
По данным Министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ, за прошлый год долги по взносам за капитальный ремонт составила порядка 1, 7 млрд рублей.
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