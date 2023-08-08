В Башкирии взыскание долгов за капремонт хотят передать коллекторам

12:18, 08 авг 2023

В Республике Башкортостан хотят привлечь коллекторов для взыскания долгов за капитальный ремонт. Оператор, отвечающий за эту сферу, объявил о намерении найти подрядчика, который будет заниматься юридическими и претензионными мерами по взысканию задолженностей. Общая сумма контракта составляет 21 млн рублей.

Фонд капитального ремонта Башкирии передаст выбранному подрядчику информацию о должниках, с которыми тот будет вести работу. Особое внимание уделяется обязательному условию о конфиденциальности личных данных, разрешая их использование исключительно в рамках «предоставления услуг по настоящему контракту».

Информацию о задолженности по оплате капитального ремонта можно получить на веб-сайте http://kapremont02.ru/debts/. Кроме того, доступна горячая линия по номеру: 8—800—775—69—77.

По данным Министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ, за прошлый год долги по взносам за капитальный ремонт составила порядка 1, 7 млрд рублей.

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Автор: Семен Подгорный