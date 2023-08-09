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Глава Башкирии назвал предприятия республики, где не хватает сотрудников

Глава Башкирии назвал предприятия республики, где не хватает сотрудников

16:05, 09 авг 2023

Глава республики Башкортостан Р. Хабиров, утвердил перечень предприятий, столкнувшихся с дефицитом квалифицированных кадров. Документ опубликовали на веб-ресурсе правовой информации.

Общее число государственных компаний, испытывающих нехватку кадров, составляет 66. Среди них можно выделить «БСК», УУНиТ, «НефАЗ», «Уфаоргсинтез» и «БЭТО». На этих предприятиях недостаёт более 70 работников различных специальностей, таких как весовщики, художники-маляры, портные, штукатуры, фрезеровщики, токари и водители.

Накануне руководитель региона предложил присоединиться к аппарату правительства школьника-химика. Вадим Харисов победил на международной олимпиаде, прошедшей в Цюрихе.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Хабиров Радий Фаритович кадры дефицит
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