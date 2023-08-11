В России упростили порядок выплаты страховки родственникам погибших военнослужащих
23:54, 11 авг 2023
В РФ внедрена упрощенная процедура предоставления страховых выплат в случае гибели военнослужащего. Средства в виде компенсации будут выплачены в течение месяца с момента подачи заявления. Данные меры позволят обеспечить более легкое и оперативное получение финансовой поддержки членам семей участников, погибших в зоне спецоперации.
Документ был подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Теперь заявителям достаточно будет предоставить справку о смерти военного, выданную воинской частью. Это же правило будет применяться и в случае, если военнослужащие погибли во время военных сборов, а также сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы — при исполнении служебного долга.
Ранее сроки для страховых выплат не были четко определены, и решения о выделении выплат или их отказе могли затягиваться на неопределенный срок.
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