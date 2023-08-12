В Башкирии семьям компенсируют затраты на обучение детей в колледжах

11:19, 12 авг 2023

В Республике Башкортостан начал действовать закон, который предоставляет компенсацию многодетным семьям в размере половины стоимости затрат на обучение детей в техникумах и колледжах региона. Внесенные изменения, утвержденные депутатами Курултая, вступили в силу с 8 июля текущего года. Закон распространяет свое действие не только на семьи, в которых воспитываются трое несовершеннолетних детей, но также на семьи, где есть дети до 23 лет, обучающиеся очно.

В соответствии с законом, многодетные семьи будут иметь возможность вернуть до 30 тысяч рублей, потраченных на обучение в республиканском ссузе. Компенсация будет выплачиваться по результатам каждого учебного года, поэтому первые выплаты семьи получат летом 2024 года.

На эти цели из республиканского бюджета выделят свыше 70 миллионов рублей.

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