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Пенсионерам Башкирии сообщили радостную новость

Пенсионерам Башкирии сообщили радостную новость

09:12, 18 авг 2023

В республике Башкортостан сообщили радостное известие для пожилых граждан. Проект под названием «Объясняем. Башкортостан» рассказал о перерасчете пенсионных выплат.

Согласно информации портала, в августе 2023 года работающим пенсионерам произведут перерасчет. Пенсии будут пересчитаны в случае, если после ее назначения житель республики продолжает официально работать. Этот пересчет проводится ежегодно и не требует подачи дополнительных заявлений.

Изменение суммы выплаты зависит от величины страховых взносов. Максимальное увеличение страховой пенсии составляет 3 индивидуальных пенсионных коэффициента.

Как уточнили в Соцфонде РФ, согласно законодательству, в августе 2023 года будет проведен пересчет страховых пенсий для тех, кто работал в прошлом году.

Данные Социального фонда показывают, что пересмотр затронет 219 000 жителей РБ. Эта процедура будет распространяться на всех получателей страховых пенсий по старости и инвалидности, работодатели которых в прошлом году начисляли страховые взносы.

Кроме того будет проведен перерасчет суммы страховой пенсии по случаю потери кормильца.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии выплаты перерасчет
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