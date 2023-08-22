В Башкирии школьники и студенты с 1 сентября получат скидку за проезд в электричке

12:00, 22 авг 2023

С начала сентября учащиеся школ и студенты, обучающиеся очно, получат возможность покупать билеты на пригородные поезда, предоставляемые АО "Башкортостанская пригородная пассажирская компания", со значительной 50-процентной скидкой. Данная льгота действительна на территории Башкортостана. Об этом сообщает информационная служба Минтранса республики.

Для того чтобы воспользоваться льготой при покупке билетов, школьникам следует предоставить справку из школы, а студентам - предъявить студенческий билет.

При этом, документы (студенческий билет и подтверждение из школы) обязательно должны включать в себя полное имя, фамилию, отчество владельца, а также содержать реквизиты и юридический адрес образовательного учреждения, удостоверены печатью и подписью руководителя, иметь уникальный номер и дату выдачи, а также указывать действующий период обучения.

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Автор: Семен Подгорный