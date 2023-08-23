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На зарплаты российских бюджетников хотят дополнительно выделить 30,7 млрд рублей

На зарплаты российских бюджетников хотят дополнительно выделить 30,7 млрд рублей

10:40, 23 авг 2023

Министерство труда и Министерство финансов Российской Федерации представили официальное распоряжение, направленное на дополнительное увеличение средств для выплаты заработной платы сотрудникам федеральных бюджетных учреждений на сумму 30,7 млрд рублей. Об этом было объявлено в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам вице-премьером Татьяной Голиковой.

В скором времени данные распоряжения передадут на одобрение М. Мишустину, председателю российского правительства.

Повышение финансирования затронет различные области, такие как образование, культура, наука и здравоохранение. Важно отметить, что данная мера будет компенсировать рост фонда оплаты труда, который наблюдался в течение прошедшего и ожидаемого периода, отметила Татьяна Голикова.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: зарплата
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