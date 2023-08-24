Росстат раскрыл средний размер пенсий в Башкирии

10:23, 24 авг 2023

Росстатом на официальном сайте ЕМИСС были опубликованы результаты анализа пенсионных выплат в регионах России по данным на 1 июля 2023 года.

Согласно официальной информации, средний размер пенсии в Башкирии составил 19 040,6 рубля ежемесячно. Значительное влияние на размер пенсионных выплат оказывает наличие занятости: среди тех, кто продолжает работать, средняя пенсия составила 16 351,86 рубля, тогда как у неработающих лиц она составляет более 19 524 рубля.

По последним данным, количество пенсионеров в Башкирии на 1 июля текущего года составляло 1 138 442 человека. Из них 173 638 человек официально работают.

Средний размер пенсии россиян составил 19 475,93 рубля. Максимальные суммы пенсий выплачиваются жителям Чукотки (31 683 рубля в месяц). На втором месте идет Ненецкий автономный округ (29 268 рублей), третью строчку занимает Камчатский край с выплатами в размере 28 287 рублей.

Наименьшую пенсию получают в Дагестане, где заявленная сумма составляет 14 473 рубля ежемесячно. Также относительно невысокие пенсии имеют жители Кабардино-Балкарии (14 792 рубля) и Ингушетии (15 454 рубля).

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Автор: Семен Подгорный