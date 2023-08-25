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Появилась важная информация о начислении пенсий

Появилась важная информация о начислении пенсий

09:43, 25 авг 2023

Социальный Фонд РФ раскрыл подробности относительно начисления пенсионных выплат. Эксперты пояснили, возможно ли вернуть накопительную часть пенсии обратно из НПФ в Соцфонд России.

Выбор или смена управляющей организации для пенсионных накоплений допускается в течение всего года, но не позднее 1 декабря. При этом смена организации может быть проведена как в экстренном порядке – через пять лет с момента подачи заявки, так и досрочно – в течение ближайшего года. Однако, частая смена страховщика (более одного раза в 5 лет), может повлечь за собой потерю инвестиционного дохода. В случае срочной смены организации, соцфонд рассмотрит запрос до 1 марта шестого по счету года после подачи заявки, или до 1 марта следующего года для досрочной смены.

Специалисты также подчеркнули, что при управлении пенсионными накоплениями через Социальный фонд России, изменение управляющей компании или ее инвестиционного портфеля разрешено ежегодно. Это не приведет к утрате инвестиционного дохода.

Заявление о переводе пенсионных накоплений можно подать в клиентской службе соцфонда РФ или через портал Госуслуг. Отмечается, что, если гражданин не подавал заявлений о переносе своих накоплений в НПФ, они автоматически остаются в СФР.

Страховая часть пенсии, всегда остается в Соцфонде РФ и гарантированно увеличивается за счет проведения ежегодной индексации.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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