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Завод «Шихан» в Башкирии купили всего за 1 евро

Завод «Шихан» в Башкирии купили всего за 1 евро

14:59, 25 авг 2023

Компания из Нидерландов Heineken продала в Стерлитамаке пивоварню «Шихан» и дополнительно шесть других заводов в различных регионах России, производивших напитки под торговыми марками DR.Diesel, «Охота» и «Бочкарев». В соответствии с официальным сообщением компании, стоимость сделки составила символическую сумму в 1 евро.

Активы были переданы в собственность группе компаний «Арнест», базирующейся в Ставропольском крае. По словам представителей Heineken, процесс выхода из российского рынка начался еще в марте 2022 года. От этого убыточного шага зарубежная компания потеряет 300 млн евро и приведет к прекращению производства продуктов под брендом Amstel в России. Отмечается, что обратный выкуп активов невозможен.

В соответствии с данными «Контур.Фокус», группа компаний «Арнест» была учреждена в 2004 году и включает в себя 10 фирм, включая представительства во Франции и Англии. Основной специализацией организации является производство товаров народного потребления, включая упаковку, косметические продукты и товары для дома.

Согласно условиям сделки, новый владелец российского бизнеса, группа «Арнест», обязан обеспечить сохранение рабочих мест для 1800 сотрудников в ближайшие 3 года. Кроме того, компания «Арнест» обязуется выплатить «историческую внутригрупповую задолженность российского подразделения перед heineken» в рассрочку, в сумме порядка 100 миллионов евро. Наряду с пивоварней «Шихан», Heineken также передал в собственность группы «Арнест» пивоварни в городах Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Хабаровск и Иркутск.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак
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