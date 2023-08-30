С 1 сентября у некоторых пожилых граждан вырастет пенсия

14:27, 30 авг 2023

В начале сентября повышенная пенсия ожидается у определенной группы пенсионеров - тех, кто достиг возраста восьмидесяти лет и старше. По информации издания «Парламентская газета», размер фиксированной пенсионной выплаты для этой категории граждан удвоится, с текущих 7567,3 рублей до 15 134,6 рублей.

Кроме того, перерасчет пособий ожидает граждан России, вышедших на пенсию в августе, а также тех, кто с 1 августа подтвердил повышенную группу инвалидности, подчеркивает источник.

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Автор: Семен Подгорный