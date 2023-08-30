Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »
logtype

С 1 сентября у некоторых пожилых граждан вырастет пенсия

С 1 сентября у некоторых пожилых граждан вырастет пенсия

14:27, 30 авг 2023

В начале сентября повышенная пенсия ожидается у определенной группы пенсионеров - тех, кто достиг возраста восьмидесяти лет и старше. По информации издания «Парламентская газета», размер фиксированной пенсионной выплаты для этой категории граждан удвоится, с текущих 7567,3 рублей до 15 134,6 рублей.

Кроме того, перерасчет пособий ожидает граждан России, вышедших на пенсию в августе, а также тех, кто с 1 августа подтвердил повышенную группу инвалидности, подчеркивает источник.

Появилась важная информация о начислении пенсий

Читайте также:

Появилась важная информация о начислении пенсий

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии выплаты
Читайте также

В России часть жителей получит прибавку к пенсии
Экономика в Башкирии
В России часть жителей получит прибавку к пенсии
В соцфонде озвучили приятную новость для некоторых пенсионеров
Экономика в Башкирии
В соцфонде озвучили приятную новость для некоторых пенсионеров
Стало известно, насколько увеличится пенсия с 1 апреля 2019 года
Экономика в Башкирии
Стало известно, насколько увеличится пенсия с 1 апреля 2019 года
Повышение пенсий с 1 июля: кого это коснется?
Экономика в Башкирии
Повышение пенсий с 1 июля: кого это коснется?


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok