С 1 сентября у некоторых пожилых граждан вырастет пенсия
14:27, 30 авг 2023
В начале сентября повышенная пенсия ожидается у определенной группы пенсионеров - тех, кто достиг возраста восьмидесяти лет и старше. По информации издания «Парламентская газета», размер фиксированной пенсионной выплаты для этой категории граждан удвоится, с текущих 7567,3 рублей до 15 134,6 рублей.
Кроме того, перерасчет пособий ожидает граждан России, вышедших на пенсию в августе, а также тех, кто с 1 августа подтвердил повышенную группу инвалидности, подчеркивает источник.
Читайте также:Появилась важная информация о начислении пенсий
Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Экономика в Башкирии
В России часть жителей получит прибавку к пенсии
Экономика в Башкирии
В соцфонде озвучили приятную новость для некоторых пенсионеров
Экономика в Башкирии
Стало известно, насколько увеличится пенсия с 1 апреля 2019 года
Экономика в Башкирии
Повышение пенсий с 1 июля: кого это коснется?