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В России пересчитали пенсии: кому ждать прибавки

В России пересчитали пенсии: кому ждать прибавки

10:46, 03 сен 2023

Повышение пенсий стало актуальной темой для разных категорий пенсионеров, и сегодня мы разберем, кому следует ожидать увеличения выплат.

Обычно, в течение года, пенсионные выплаты для разных групп пенсионеров повышаются один раз. Так, страховые пенсии подвергаются индексации в январе, а социальные пенсии – в апреле. Важно заметить, что работающим пенсионерам индексация не производится, но в августе выплаты пересматриваются, учитывая накопленные пенсионные баллы за год.

В сентябре обычно не происходит индексации, однако у некоторых пенсионеров всё же есть шанс на увеличение пенсии. Давайте разберем, кому следует ожидать таких изменений.

Пенсионеры, которые недавно ушли на пенсию после трудовой деятельности, могут рассчитывать на увеличение своей пенсии в сентябре. Несмотря на то, что работающим пенсионерам не производится индексация, после окончания трудовой карьеры их пенсию пересчитывают, учитывая все предыдущие неиндексированные периоды. Отмечается, что для получения увеличенной пенсии не требуется подавать дополнительные заявления – это произойдет автоматически. Тем не менее, начисление пенсии в новом размере может занять несколько месяцев, так как информация обновляется постепенно. Но в конечном итоге пенсионеры получат доплаты за пропущенные месяцы.

Также дополнительные выплаты могут ожидать пенсионеры, которые ранее подали заявления на дополнительные пособия на иждивенцев, включая несовершеннолетних детей и совершеннолетних, которые продолжают обучение на очной форме. Сумма доплаты зависит от количества иждивенцев: за одного ребенка будет выплачиваться 2522 рубля 44 копейки, за двух – 5044 рубля 88 копеек, за троих – 7567 рублей 32 копейки. Однако максимальное количество иждивенцев, на которых предоставляются доплаты, – трое.

Еще одним поводом для увеличения пенсии является достижение 80-летия. Вне зависимости от других дат, при достижении данного возраста фиксированная выплата к пенсии увеличивается вдвое. Например, в 2023 году эта сумма составляет 7567 рублей 33 копейки и будет добавлена к пенсии. В регионах с действующими районными коэффициентами (например, на Крайнем Севере), данная сумма будет увеличена с учетом соответствующего коэффициента.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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