В Башкирии некоторых работников ждет значительное повышение зарплаты

09:46, 05 сен 2023

В Башкирии представили прогноз, определяющий, какие категории работников в республике могут рассчитывать на заметное увеличение своих заработных плат в ближайшие годы. Аналитический документ был подготовлен Министерством труда региона.

Согласно данным ведомства, ожидается, что к 2030 году средняя зарплата в РБ вырастет до 85 000 рублей.

Наибольший рост доходов ожидается в сфере добычи полезных ископаемых, где средняя зарплата достигнет 144 700 рублей. Затем следуют работники в сфере информационных технологий, увеличение зарплат здесь составит до 126 200 рублей. На третьем месте идут работники научных, профессиональных и технических специальностей с ожидаемой средней зарплатой в 123 300 рублей, а также работники в сфере финансов и страхования, с ожидаемым ростом до 123 200 рублей.

Работники транспортной отрасли могут ожидать увеличения зарплаты до 118 100 рублей, в то время как строители могут получать зарплату в размере 101 600 рублей.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik