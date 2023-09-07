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В Башкирии введут новые детские ежемесячные выплаты

В Башкирии введут новые детские ежемесячные выплаты

18:09, 07 сен 2023

Башкортостан выделит 2,5 миллиона рублей на новую программу финансовой поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья. Подробности о новой ежемесячной денежной выплате рассказал премьер-министр регионального правительства Андрей Назаров.

По словам чиновника, указанная сумма будет выдаваться на личные нужды сиротам, возраст которых составляет от 10 до 18 лет.
«На сегодняшний день в Башкирии функционируют 15 центров по содействию семейному воспитанию, в которых проживают 494 ребенка, находящихся на гособеспечении. Примерно 409 ребят каждый месяц будут получать на карманные расходы денежные средства. Это позволит им освоить основы финансовой грамотности и самостоятельности», - подчеркнул премьер-министр.

Министерству труда РБ дано поручение внести соответствующие изменения в законодательство о поддержке детей, оставшихся без попечения родителей.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: выплаты
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