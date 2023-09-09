В России некоторым гражданам положена компенсационная выплата

14:47, 09 сен 2023

С учетом возраста или состояния здоровья некоторым гражданам требуется дополнительное внимание и помощь. Социальный фонд уведомил о процедуре оформления денежных выплат по уходу.

Кто может выступить в роли помощника?

По информации ведомства, компенсацию могут получать россияне, осуществляющие уход за лицами старше восьмидесяти лет, либо инвалидами.

Кому полагается помощь?

Это могут быть неработающие граждане старше 18 лет, а также студенты и школьники, возраст которых составляет более 14 лет. При этом не требуется быть родственником или проживать с тем, за кем осуществляется уход.

Это касается пожилых лиц, которые требуют постоянного ухода, а также граждан, достигших возраста 80 лет и инвалидов I группы, за исключением инвалидов с детства I группы.

Где можно оформить компенсационную выплату?

Заявление можно подать в клиентской службе Соцфонда РФ, многофункциональном центре или через портал Госуслуги. Время рассмотрения составляет 10 рабочих дней. Выплата осуществляется каждый месяц вместе с пенсией, назначенной нетрудоспособному гражданину.

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Автор: Семен Подгорный