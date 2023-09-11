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Стала известна величина прожиточного минимума в Башкирии в 2024 году

Стала известна величина прожиточного минимума в Башкирии в 2024 году

11:10, 11 сен 2023

В Башкирии было подписано постановление о прожиточном минимуме (ПМ) на 2024 год. Соответствующий документ утвердил глава республики Радий Хабиров, он доступен на официальном портале правовой информации РБ.

Согласно документу, со следующего года прожиточный минимум на одного человека составит 13 тысяч 576 рублей, 14 тысяч 798 рублей - для трудоспособных граждан, 12 тысяч 470 рублей - для пенсионеров и 13 тысяч 169 рублей - для детей.

Постановление начнет действовать с 1 января 2024 года.

Отметим, что в текущем году прожиточный минимум в России был установлен на уровне 14 тысяч 375 рублей.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: прожиточный минимум
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