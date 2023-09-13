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Стал известен уровень зарплат учителей и воспитателей в Башкирии

Стал известен уровень зарплат учителей и воспитателей в Башкирии

11:11, 13 сен 2023

Опубликованы данные о доходах работников образования в Башкирии за первые 6 месяцев текущего года, предоставленные Башкортостанстатом.

Согласно полученным данным, средняя зарплата учителей в государственных школах составила 42 тысячи 62 рубля. В то же время, воспитатели детских садов в регионе зарабатывали в среднем 38 тысяч 709 рублей за учетный период.

Преподавателям высших учебных заведений в среднем по республике выплачивалось 95 005 рублей в месяц. А педагогические работники средних профессиональных учебных учреждений получили среднемесячную заработную плату в размере 43 967 рублей.

Ранее на странице «Новости Уфы и Башкортостана сегодня» сообщалось, что в Башкирии некоторых работников ждет значительное повышение зарплаты.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: зарплата учителя
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