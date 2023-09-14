В Башкирии сообщили дату выплаты пособий некоторым семьям

09:09, 14 сен 2023

Более 33 000 работающим жителям Республики Башкортостан, в настоящее время выплачивается пособие по уходу за детьми в возрасте до полутора лет. Информацию об этом озвучил региональный Соцфонд.

Согласно данным ведомства, величина этого пособия на одного ребенка составляет сорок процентов от среднего дохода родителя за 2 последних календарных года.

С начала 2023 года Отделением Социального фонда России по РБ было выплачено свыше 2,5 млрд рублей. Выплата такого пособия осуществляется ежемесячно, и это происходит 8 числа каждого месяца за предыдущий месяц.

Пособие по уходу за детьми до 1,5 лет доступно для одного из родителей, опекуна, бабушки, дедушки или другого родственника, который фактически ухаживает за малышом и находится в соответствующем отпуске. Условия предоставления отпуска остаются в силе до того момента, пока ребенок не достигнет трехлетнего возраста, а само пособие выплачивается до полутора лет.

Ранее на странице «Новости Башкортостана на сегодняшний день» сообщалось о том, что в России некоторым гражданам положена компенсационная выплата.

Читайте также: В Башкирии введут новые детские ежемесячные выплаты

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: newsbash.ru