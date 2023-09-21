В России некоторым гражданам выплатят по 50 000 рублей

09:14, 21 сен 2023

Российский президент В. Путин подписал Указ № 703 от 19. 09. 2023 о единовременной выплате в размере 50 000 рублей определенной группе граждан страны. Эта инициатива связана с предстоящим 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Согласно данному документу, планируется произвести выплату в период с декабря 2023 года по январь 2024 года. Ее получатели — граждане Российской Федерации, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Единовременная выплата будет доступна не только жителям России, но и тем, кто проживает в других странах и территориях, включая Латвию, Литву, Эстонию, Приднестровье, Южную Осетию и Абхазию.

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По последним данным, число жителей блокадного Ленинграда в России составляет 58 734 человека, а количество награжденных медалью «За оборону Ленинграда» граждан составляет 1 423 человека.

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Автор: Семен Подгорный