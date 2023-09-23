Будет ли индексация пенсий в октябре 2023 года

10:34, 23 сен 2023

В начале октября некоторых россиян ожидает значительное увеличение размера пенсий. Индексация пенсий затронет бывших военных и категории граждан, приравненных к ним.

Индексация пенсий в октябре коснется тех, кто служил в МВД, МЧС, Росгвардии и других силовых структурах. Для них размер пенсий вырастет на 10,5 %.

С 1 октября 2023 года военные пенсионеры, включая рядовых, сержантов, старшин и прапорщиков, получат пенсии на 1,3–2 тысячи рублей больше по сравнению с предыдущими выплатами. Офицеры (до звания полковника) также получат повышение в размере от 2,5 до 4 тысяч рублей.

Но это не все изменения. Ожидается, что надбавки к пенсии получат и некоторые другие граждане. Среди них - те, кто достиг 80 лет в сентябре текущего года. Эти пенсионеры начнут получать надбавку к своим пенсиям в размере 7567,33 рубля, начиная с месяца, следующего за месяцем их дня рождения. Важно отметить, что процесс начисления надбавки будет автоматическим и не потребует от пенсионеров подачи отдельных заявлений.

Повышение пенсионных выплат также ожидает тех, кто завершил трудовую деятельность в августе текущего года, а также пенсионеров, у которых появились нетрудоспособные иждивенцы в семье.

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Автор: Семен Подгорный