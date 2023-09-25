В России в 2024 году вырастут пенсии: кто получит больше

15:37, 25 сен 2023

В следующем году на 7,5 процента планируется произвести индексацию пенсий для неработающих пенсионеров. Это следует из проекта бюджета Социального фонда, данные о котором были озвучены в материале, представленном изданием «Коммерсант». В данном документе указывается, что страховые выплаты будут корректироваться в соответствии с уровнем инфляции, который заложен в макропрогнозе Министерства экономического развития.

После проведения индексации, неработающие граждане пожилого возраста смогут рассчитывать на пенсию в размере 23,4 тысячи рублей.

Помимо этого, в 2024 году также ожидается увеличение максимального размера оплаты больничных листов, пособий по беременности и родам, а также выплат по уходу за ребенком.

На прошлой неделе, 22 сентября, на заседании правительства был утвержден проект бюджета Соцфонда на период с 2023 по 2026 годы. Он был разработан после объединения ПФР и ФСС.

Согласно информации Росстата, в текущем году средняя величина пенсии составляет 19,3 тысячи рублей, что на 14,4 процента больше, чем в предыдущем году, когда пенсионеры получали в среднем 16,8 тысячи рублей.

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Автор: Семен Подгорный