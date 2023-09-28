В России в октябре 2023 года повысят зарплаты и пенсии

09:08, 28 сен 2023

С 1 октября начнут действовать ряд некоторых изменений, затрагивающих миллионы граждан России. Они связаны с индексацией пенсий и ростом зарплаты для некоторых категорий работников.

Согласно новым правилам, с начала октября проиндексируются пенсионные выплаты для всех бывших военнослужащих и экс-сотрудников других силовых ведомств, таких как ФСБ, ФСО, Служба внешней разведки, Следком РФ, ФСИН, МВД, Росгвардия, МЧС, пожарные, таможенники и другие. Планируемая индексация станет самой значительной за последние 10 лет, составив 10,5 %, что также повлечет за собой увеличение размера пенсий.

Помимо этого, с 1 октября оклады работников, которые замещают должности, не входящие в категорию федеральной государственной службы, будут проиндексированы в 1,055 раза. Это касается бухгалтеров, кассиров, охранников, водителей, комендантов, экспедиторов и других аналогичных профессий. Их зарплата увеличится на 5,5 %. Также ожидается увеличение окладов работников РЖД, включая сотрудников медицинских и образовательных учреждений, а также других организациях, входящих в систему РЖД.

Кроме того, стоит отметить, что индексация зарплаты может также затронуть работников частных компаний.

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Автор: Семен Подгорный