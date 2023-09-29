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Стало известно, кому увеличат пенсии с 1 октября

Стало известно, кому увеличат пенсии с 1 октября

09:11, 29 сен 2023

С 1 октября в России будут увеличены выплаты для определенных категорий пенсионеров, сообщает РБК. Это изменение будет затрагивать в первую очередь ветеранов и военных пенсионеров, которым будет проиндексирована пенсия с увеличением на 10,5 процента.

Повышение размера выплат также коснется пожилых граждан, достигших 80 лет к концу сентября, а также инвалидов I группы. Это увеличение будет рассчитываться на основе страховой пенсии по старости и включит в себя увеличение фиксированной выплаты на 100 процентов. Размер ежемесячной фиксированной выплаты при расчете страховой пенсии составит 15 134,66 рубля. То же самое увеличение ожидает и получателей страховой пенсии по инвалидности.

Важно отметить, что эти дополнительные выплаты будут начислены автоматически, и пенсионерам не потребуется подавать заявления.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии индексация
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