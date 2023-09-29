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Минтруд назвал размер пенсии по старости в 2024 году

Минтруд назвал размер пенсии по старости в 2024 году

23:38, 29 сен 2023

С начала 2024 года неработающие пенсионеры могут рассчитывать на увеличение размера выплат до 23 405 рублей. Об этом информирует пресс-служба российского Минтруда.

Антон Котяков, руководитель ведомства, подчеркнул, что предстоящая индексация приведет к увеличению размера страховой пенсии по старости для неработающих граждан на 7,5 процента. С 1 января 2024 года средний размер такой пенсии вырастет на 1628 рублей и достигнет суммы в 23 405 рублей.

Это решение стало возможным после одобрения проекта закона, направленного на повышение пособий для неработающих пенсионеров на 7,5%. Правительство Российской Федерации уточнило, что данная инициатива будет способствовать увеличению уровня пенсионного обеспечения более чем 32 млн граждан.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии выплаты 2024
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