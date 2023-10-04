В Минфине рассказали, насколько в России повысят пенсию

09:48, 04 окт 2023

Глава российского Минфина Антон Силуанов, озвучил средний размер пенсионных выплат в 2024 году.

В своем выступлении перед Советом Федерации, чиновник объявил, что в следующем году средний размер пенсии после индексации составит 23 244 рублей. В 2024 году размер пенсий планируется увеличить на 7,5 %.

На индексацию пенсионных выплат в будущем году планируется выделить порядка 600 млрд рублей.

Министр также отметил, что в федеральном бюджете на период с 2024 по 2026 годы предусмотрена индексация прожиточного минимума для пенсионеров: на 7,5 % в 2024 году, на 9,5 % в 2025 году и на 10,3 % в 2026 году.

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Автор: Семен Подгорный