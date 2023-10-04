Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »
logtype

В Минфине рассказали, насколько в России повысят пенсию

В Минфине рассказали, насколько в России повысят пенсию

09:48, 04 окт 2023

Глава российского Минфина Антон Силуанов, озвучил средний размер пенсионных выплат в 2024 году.

В своем выступлении перед Советом Федерации, чиновник объявил, что в следующем году средний размер пенсии после индексации составит 23 244 рублей. В 2024 году размер пенсий планируется увеличить на 7,5 %.

На индексацию пенсионных выплат в будущем году планируется выделить порядка 600 млрд рублей.

Министр также отметил, что в федеральном бюджете на период с 2024 по 2026 годы предусмотрена индексация прожиточного минимума для пенсионеров: на 7,5 % в 2024 году, на 9,5 % в 2025 году и на 10,3 % в 2026 году.

Минтруд назвал размер пенсии по старости в 2024 году

Читайте также:

Минтруд назвал размер пенсии по старости в 2024 году

Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.

Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии выплаты индексация
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok