Маткапитал увеличится размер маткапитала: какие суммы получат семьи в 2024 году

21:13, 10 окт 2023

Правительство России приняло решение о существенном увеличении размера материнского капитала. Как сообщил глава Минтруда А. Котяков, в 2024 году он составит 631 000 рублей на первого ребенка и 834 000 рублей на второго.

Для сравнения: в текущем году маткапитал на первого ребенка равняется чуть мнее 587 000 рублей, на второго - 775,6 тысячи рублей. Таким образом, увеличение составит порядка 7% на каждого последующего ребенка в семье.

Эта мера призвана стимулировать рождаемость и поддержать семьи с детьми в непростых экономических условиях. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что в проекте бюджета на ближайшие три года заложено финансирование маткапитала в размере свыше 1,6 трлн рублей.

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Кроме того, из федерального бюджета выделят 4,4 трлн рублей на единые пособия семьям с детьми и более 482 млрд - на улучшение их жилищных условий.

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Автор: Семен Подгорный