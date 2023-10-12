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Кому из пенсионеров с 1 ноября 2023 года повысят пенсии: полный список

Кому из пенсионеров с 1 ноября 2023 года повысят пенсии: полный список

14:32, 12 окт 2023

В ноябре 2023 года российских пенсионеров ожидают важные изменения в размере пенсионных выплат. Эти нововведения затронут несколько категорий граждан.

В первую очередь повышение коснется бывших работников таких сфер как угольная промышленность, авиация и добыча сланца. Также надбавки полагаются тем, кто трудился в суровых условиях Крайнего Севера и приравненных к нему местностях. Это связано с тем, что за этих сотрудников работодателями делались повышенные отчисления в Пенсионный фонд.

Чтобы получить такую надбавку к пенсии, одной лишь специальности недостаточно. Здесь учитывается и общий трудовой стаж в определенной сфере. Для мужчин он должен составлять не менее 25 лет, для женщин - 20 лет. Исключение составляют те, кто был вынужден уйти со своей работы раньше по состоянию здоровья. В этом случае стаж для мужчин снижается до 20 лет, а для женщин - до 15.

Что касается конкретно работников угольной отрасли, то здесь стаж для рядовых шахтеров - 25 лет, а для руководящих должностей достаточно 20 лет.

Чтобы оформить такую дополнительную выплату к пенсии, нужно подать заявление в Пенсионный фонд по месту жительства. Конкретный размер надбавки будет рассчитываться индивидуально, исходя из общего трудового стажа, уровня зарплаты и суммы отчислений предприятия за этого работника.

Еще одна категория, которая получит прибавку к пенсии в ноябре - это неработающие пенсионеры. Речь идет о тех, кто подал заявление об увольнении в августе. Согласно законодательству, перерасчет пенсии для неработающих производится через 3 месяца после увольнения.

При перерасчете учитывается текущая стоимость пенсионных коэффициентов гражданина и фиксированной выплаты к страховой пенсии. Надбавка составит 100%, то есть 7567 рублей.

Напомним, что страховая пенсия включает в себя две части - индивидуальную (с учетом трудового стажа и зарплаты) и фиксированную (единую для всех).

Кроме того, отдельно будет проиндексирована повышенная выплата за последний месяц работы, то есть за октябрь для тех, кто уволился в августе.

Еще одна категория, которой положена надбавка к пенсии - это граждане старше 80 лет, инвалиды 1 группы, а также пенсионеры, имеющие иждивенцев. Для них размер прибавки может составить до 8567 рублей.

Чтобы гарантированно получить все положенные выплаты и надбавки, пенсионерам рекомендуется заблаговременно обращаться в Пенсионный фонд по месту жительства и предоставлять все необходимые подтверждающие документы.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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