Музей в Уфе попал на новые тысячерублёвые банкноты

16:01, 16 окт 2023

Центральный банк Российской Федерации 16 октября 2023 года представил общественности обновленный дизайн банкнот достоинством 1000 и 5000 рублей. Эти купюры теперь будут выпускаться в новом оформлении, однако их основные защитные элементы и цветовая гамма остались прежними.

Тысячерублевая купюра выполнена в бирюзовых тонах. Ее лицевая сторона теперь украшена изображением Никольской башни, расположенной в историческом центре Нижнего Новгорода. А на оборотной стороне купюры можно увидеть сразу несколько достопримечательностей Приволжского федерального округа. Одной из них стал Музей археологии и этнографии в Уфе.

Еще одной региональной достопримечательностью на обороте купюры стал Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, расположенный в историческом центре Казани. А рядом с ним можно увидеть изображение легендарной башни Сююмбике, которая является визитной карточкой Казанского кремля.

Что касается пятитысячной купюры, то на ее лицевой стороне теперь красуется символическая скульптура «Европа-Азия», установленная на границе этих частей света на Урале. А на обороте можно увидеть памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и стелу «66-я параллель» на Крайнем Севере в Салехарде — они символизируют Уральский федеральный округ и Екатеринбург.

Важной особенностью новых банкнот является наличие qr-кода, который ведет на специальную страницу сайта Банка России и содержит подробную информацию о защитных признаках обновленных купюр. Это поможет гражданам не спутать настоящие банкноты с подделками.

Как подчеркнули в Центробанке, обновленные банкноты достоинством 1000 и 5000 рублей являются законным средством платежа на территории России и обязательны к приему по их номинальной стоимости. Они будут постепенно вводиться в денежное обращение страны наряду со старыми банкнотами образца 1997 года, которые пока еще не изымаются из оборота.

В планах Банка России — в ближайшие годы обновить дизайн и других банкнот, в частности, купюр номиналом 500, 10 и 50 рублей. На них будут размещены символы и достопримечательности разных регионов страны. Так, на будущей пятисотрублевой купюре можно будет увидеть Пятигорск и Северо-Кавказский федеральный округ, на десятирублевой — Новосибирск и Сибирь, а на пятидесятирублевой — Санкт-Петербург и Северо-Запад России. Это позволит отразить культурное и историческое многообразие нашей большой страны.

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Автор: Семен Подгорный