Башкирия беднее Татарстана и других регионов ПФО

14:28, 18 окт 2023

Башкирия заняла лишь 48 место в рейтинге российских регионов по уровню средних доходов населения, которое составило «РИА Рейтинг» по итогам второго квартала 2023 года.

Согласно данным агентства, среднедушевой доход в Башкирии во втором квартале текущего года составил всего 36,2 тысячи рублей в месяц. Это значительно ниже общероссийского уровня, который равняется 48,8 тысячам рублей. Таким образом, средний доход в регионе оказался даже ниже медианного по стране. Это свидетельствует о высоком уровне бедности в РБ.

По словам экономиста Всеволода Спивака, 48 место Башкирии — печальный показатель, говорящий о ее относительной бедности по сравнению с другими субъектами РФ. При этом он отметил, что в прошлом году доходы жителей республики росли быстрее общероссийских — на 8% против 5% по стране. Однако неясно, насколько этот рост связан с эффективным управлением, а насколько — с дополнительными расходами на СВО.

Согласно «РИА Рейтинг», на средний доход жителя республики в 36,2 тысячи рублей можно приобрести 1,96 условной «потребительской корзины», тогда как в целом по России на 48,8 тысяч рублей можно купить 2,5 таких корзин.

Лидером рейтинга стал ЯНАО, где средний доход составляет 140,3 тысячи рублей, что позволяет приобрести 5,9 «потребительских корзин». Самым бедным регионом оказалась Карачаево-Черкесская республика с доходом 21,5 тысяч рублей, хватающим лишь на 1,15 «корзины».

Что касается соседнего Татарстана, то он занял 9 место с 51,3 тысячами рублей дохода, позволяющими купить 2,89 «потребительской корзины». Таким образом, по уровню жизни татарстанцы значительно опережают жителей Башкирии.

Автор: Семен Подгорный