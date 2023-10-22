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Путин поручил повысить МРОТ еще на 10%: сколько будет минимальная зарплата

Путин поручил повысить МРОТ еще на 10%: сколько будет минимальная зарплата

11:55, 22 окт 2023

В России обсуждается важный вопрос о повышении минимального размера оплаты труда и социальных выплат.

Депутаты Государственной Думы внесли на рассмотрение проект закона, предусматривающий установление МРОТ на уровне 19 242 рублей. Это на 18,5% больше, чем в текущем году, когда минимальная зарплата составляет 16 242 рубля.

В Послании Федеральному Собранию президент поручил с 2024 года повысить МРОТ еще на 10%. Эксперты полагают, что рост МРОТ коснется почти 5 млн работников.

Кроме того, повышение минимального размера оплаты труда отразится на социальных выплатах. Вырастут пособия по безработице, беременности и родам, а также другие социальные пособия, размер которых привязан к МРОТ.

Путин сообщил о повышении МРОТ с 1 января 2024 года

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Автор: Семен Подгорный
Теги: мрот
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