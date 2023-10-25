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Росстат назвал среднюю пенсию в Башкирии

Росстат назвал среднюю пенсию в Башкирии

09:57, 25 окт 2023

Специалисты службы госстатистики недавно провели анализ размера пенсий в различных регионах Российской Федерации на начало сентября текущего года. Результаты исследования были опубликованы на официальном сайте Росстата в разделе статистических данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Анализ показал, что средний размер пенсии в Республике Башкортостан в сентябре 2023 года составил 19129,23 рубля. Это на 7,4% больше, чем было в сентябре прошлого, 2022 года. Такой рост объясняется ежегодной индексацией пенсий с учетом темпов инфляции. Кроме того, на размер пенсии влияет трудовой стаж и зарплата человека в течение трудовой деятельности.

В Башкирии выявлена существенная разница в пенсиях у работающих и неработающих пенсионеров. У продолжающих трудовую деятельность средний размер пенсии составляет 16769,51 рубля. А у неработающих пенсионеров она значительно выше – 19535,12 рубля.

По данным Росстата, всего в Башкирии по состоянию на 1 сентября 2023 года насчитывалось 1 136 335 пенсионеров. Из них 166 775 человек не прекратили трудовую деятельность и продолжают работать.

В целом по стране средний размер пенсии составляет 19575,92 рубля. Одну из самых высоких пенсий получают Чукотского края – в среднем 31764,57 рубля в месяц. А самый низкий размер пенсий отмечен в Республике Дагестан – 14500,72 рубля.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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