Власти Башкирии рассказали о дополнительной помощи семьям детьми

10:40, 28 окт 2023

В Башкортостане осуществляются выплаты родителям детей в возрасте до 17 лет в рамках единого пособия на ребенка. Как сообщили в региональном отделении Соцфонда, такую поддержку в текущем году уже получили семьи с более чем 283 тысячами детей.

В ведомстве рассказали, что данное пособие было введено на всей территории России с начала 2023 года. Эта мера объединила несколько ранее действовавших видов поддержки и в настоящее время родители могут получить помощь государства на протяжении всего периода от беременности до достижения ребенком 17 лет.

Назначение выплаты, как уточнили в Социальном фонде, производится после совокупной оценки доходов и имущества семьи. Кроме того, учитывается занятость родителей. Такой подход позволяет адресно оказывать поддержку тем, кто в ней действительно нуждается.

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Автор: Семен Подгорный