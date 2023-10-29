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Стало известно кому и на сколько с 1 ноября повысят пенсии

Стало известно кому и на сколько с 1 ноября повысят пенсии

11:21, 29 окт 2023

С 1 ноября 2023 года отдельные категории российских пенсионеров могут рассчитывать на увеличение размера своих пенсионных выплат.

Так, неплохой рост размера пенсии ощутят бывшие работники угольной промышленности - шахтеры и специалисты других угледобывающих профессий. Помимо них, аналогичное увеличение коснется и пенсий бывших пилотов гражданской авиации. В то же время данный перерасчет затронет лишь тех пенсионеров, которые обратились за соответствующей доплатой в период с 1 июля по 1 октября текущего года.

Конкретный размер доплат будет зависеть от таких факторов, как наличие специального стажа, уровень заработной платы и сумма страховых взносов от предприятия. Ориентировочно летчики смогут рассчитывать примерно на 20 000 рублей, а рабочие-шахтеры - порядка 4 000.

Также индексация пенсий ожидает жителей районов Крайнего Севера, имеющих стаж работы в этом регионе более 15 лет.

И традиционно ежегодную прибавку к пенсии получат граждане, достигшие в октябре 80-летнего возраста, а также инвалиды 1-й группы.

Размер доплат составит полную фиксированную часть страховой пенсии. На текущий момент она равна 7 567 рублям 33 копейкам, а с начала ноября вырастет практически до 15 000 рублей. Данное увеличение коснется пенсионеров, получавших ранее минимальные выплаты.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: выплаты пенсии ноябрь 2023
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