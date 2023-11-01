Ноябрьские выплаты пенсионерам в России: кого ждет прибавка к пенсии

15:10, 01 ноя 2023

В ноябре текущего 2023 года произойдет перерасчет пенсий для определенных категорий пенсионеров.

Как известно, пенсии индексируют один раз в год. Очередная индексация для всех пенсионеров запланирована на январь следующего года и составит 7,5%. Однако некоторые пенсионеры смогут получить прибавку уже в ноябре.

В частности, право на перерасчет пенсии в ноябре имеют бывшие работники гражданской авиации. Они получают профессиональную надбавку к пенсии, которая пересчитывается ежеквартально. Размер надбавки зависит от отчислений предприятий отрасли в Пенсионный фонд и стажа работы конкретного пенсионера в авиации. Для каждого размер прибавки индивидуален.

Другая категория - пенсионеры, которым исполняется 80 лет. По достижении этого возраста происходит автоматическое увеличение фиксированной части пенсии. В текущем году она составляет чуть больше 7567 рублей. Именно на эту сумму вырастет пенсия юбиляров.

Кроме того, прибавку получат пенсионеры, оформившие ранее заявление на доплату за иждивенцев. Сумма доплаты будет зависеть от числа иждивенцев. Например, за 1 ребенка доплачивают немногим больше 2522 рублей, за двоих – 5044,88 рубля.

Еще одна категория - пенсионеры, которые продолжали работать после назначения пенсии, но уволились 3 месяца назад. Их пенсия будет проиндексирована, поскольку индексация распространяется только на неработающих пенсионеров.

Таким образом, в ноябре 2023 года различные группы пенсионеров смогут получить дополнительные выплаты и увеличение размера пенсии. Это коснется бывших авиаторов, юбиляров 80 лет, пенсионеров с иждивенцами и недавно уволившихся работающих пенсионеров.

Автор: Семен Подгорный