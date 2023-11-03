Путин одобрил дополнительные выплаты некоторым категориям пенсионеров в РФ

23:07, 03 ноя 2023

Российский президент В. Путин издал указ о предоставлении дополнительной финансовой поддержке тем гражданам, которые были награждены медалью «За оборону Ленинграда», либо знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Эта выплата приурочена к 80-летней годовщине освобождения города на Неве от фашистской блокады. Эта знаменательная дата будет отмечаться 27 января 2024 года.

Ветераны получат денежные средства декабре текущего года и январе следующего года. В Республике Башкортостан получателями дополнительных выплат станут 59 человек из числа ветеранов войны.

Радостную новость о грядущих выплатах озвучило в своем telegram-канале региональное отделение Пенсионного фонда России.

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Автор: Семен Подгорный