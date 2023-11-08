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Какие пенсии получают в Башкирии: данные Росстата

Какие пенсии получают в Башкирии: данные Росстата

09:23, 08 ноя 2023

Согласно статистическим данным, опубликованным Росстатом по состоянию на 1 октября 2023 года, средний размер пенсионных выплат в Республике Башкортостан составляет 19 тысяч 160 рублей. При этом неработающие пенсионеры в среднем получают 19 тысяч 527 рублей, а для работающих пенсионеров средняя пенсия составляет 17 тысяч 059 рублей.

Разбивая по видам пенсионного обеспечения, пенсии по инвалидности в Башкирии в среднем составляют 12 тысяч 911 рублей, по случаю потери кормильца - 14 тысяч 387 рублей. Самые высокие пенсионные выплаты - по старости, их средний размер достигает 20 тысяч 368 рублей. Социальные пенсии в Башкортостане в среднем составляют 12 тысяч 698 рублей.

Для сравнения, в целом по стране средний размер пенсионных выплат составляет 19 тысяч 609 рублей. При этом неработающие пенсионеры в среднем получают 20 тысяч 275 рублей пенсии, а для работающих пенсионеров средняя пенсия составляет 16 тысяч 636 рублей.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии выплаты
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