Премьер Башкирии утвердил новые размеры выплат

Власти Башкирии утвердили новые размеры прожиточного минимума на 2024 год, которые оказались выше ранее установленных. Этот показатель является базовым при расчете социальных выплат и пособий.

Согласно подписанному премьер-министром республики документу, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 14991 рубль в месяц. Для пенсионеров он будет ниже - 12530 рублей. Прожиточный минимум в расчете на душу населения определен в размере 13753 рубля, для детей - 13340 рублей.

Ранее, в сентябре текущего года, правительство Башкирии приняло постановление об установлении прожиточного минимума на 2024 год, однако теперь эти цифры были пересмотрены в сторону увеличения. Это связано с тем, что при расчете учитывается текущий уровень инфляции.

Повышение прожиточного минимума напрямую отразится на размерах социальных выплат. Например, пособия и компенсации малоимущим гражданам будут выше. Также вырастут различные льготы и меры поддержки для социально незащищенных категорий населения.

Автор: Семен Подгорный