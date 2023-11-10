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Премьер Башкирии утвердил новые размеры выплат

Премьер Башкирии утвердил новые размеры выплат

Власти Башкирии утвердили новые размеры прожиточного минимума на 2024 год, которые оказались выше ранее установленных. Этот показатель является базовым при расчете социальных выплат и пособий.

Согласно подписанному премьер-министром республики документу, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 14991 рубль в месяц. Для пенсионеров он будет ниже - 12530 рублей. Прожиточный минимум в расчете на душу населения определен в размере 13753 рубля, для детей - 13340 рублей.

Ранее, в сентябре текущего года, правительство Башкирии приняло постановление об установлении прожиточного минимума на 2024 год, однако теперь эти цифры были пересмотрены в сторону увеличения. Это связано с тем, что при расчете учитывается текущий уровень инфляции.

Повышение прожиточного минимума напрямую отразится на размерах социальных выплат. Например, пособия и компенсации малоимущим гражданам будут выше. Также вырастут различные льготы и меры поддержки для социально незащищенных категорий населения.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: выплаты прожиточный минимум
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