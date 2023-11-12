Россиянам сообщили хорошую новость о льготной ипотеке

В России произошли позитивные перемены в сфере льготного кредитования недвижимости. 9 ноября российский премьер-министр М. Мишустин утвердил выделение дополнительных 95 млрд рублей на субсидирование программ "Льготная ипотека", "Семейная ипотека" и "Дальневосточная ипотека".

Почти 41 млрд рублей пойдет на поддержку программы "Льготная ипотека", более 46 миллиардов - на "Семейную ипотеку", порялка 8 миллиардов - на "Дальневосточную ипотеку". Такое решение принято в связи с повышением ключевой ставки Центральным банком РФ.

На заседании кабинета министров Михаил Мишустин отметил, что в текущем году по льготным программам планируется выдать порядка 700 000 кредитов.

За все время действия льготной ипотеки предоставлено уже более 2 миллионов займов на сумму свыше 8,5 трлн рублей. В настоящее время граждане России могут получить жилищные кредиты по ставке до 8% годовых на покупку квартир на первичном рынке, строительство частных домов и приобретение земли.

По программе "Семейная ипотека" можно взять средства под 6% годовых на те же цели. Ею могут воспользоваться семьи с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми до 18 лет или с ребенком-инвалидом. По этим программам предоставляют кредиты до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге и областях и до 6 млн рублей в других регионах.

На Дальнем Востоке можно получить кредит по ставке до 2% на строительство или покупку жилья. Им могут воспользоваться педагоги и медики, проработавшие там не менее 5 лет, молодожены до 35 лет, матери-одиночки с детьми до 18 лет. Максимальная сумма - 6 млн рублей.

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Автор: Семен Подгорный