Какой МРОТ в Башкирии в 2024 году

Государственная Дума Российской Федерации проголосовала за повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 19 242 рублей в месяц на третьем, заключительном, чтении законопроекта. Это решение вступит в силу с 1 января 2024 года.

Для жителей Республики Башкортостан с учетом районного коэффициента в 15%, установленного в регионе, новый МРОТ составит 22 128 рублей до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Как пояснила заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Башкирии Оксана Ванскова, месячный заработок работника, полностью отработавшего норму рабочего времени за этот период, не может быть ниже МРОТ. В 2023 году в республике этот показатель равен 18 678 рублей (до вычета НДФЛ), поскольку районный коэффициент начисляется сверх минимальной зарплаты.

В Башкирии также действует Соглашение о минимальной заработной плате на 2023-2025 годы. В нем установлен региональный повышающий коэффициент в размере 5,7% от МРОТ. Таким образом, соглашение определяет минимальную зарплату (МЗП) в республике в 2023 году на уровне 23 390 рублей. При этом данный показатель не распространяется на работников организаций, финансируемых из федерального, республиканского и местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов, а также некоммерческих организаций. Другими словами, соглашение действует только в отношении коммерческих предприятий и при условии, что в течение месяца после его официального опубликования в 2022 году работодатели не направили в Министерство труда республики мотивированный письменный отказ о присоединении к этому документу.

Автор: Семен Подгорный