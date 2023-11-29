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Росстат назвал средний размер пенсий в Башкирии

Росстат назвал средний размер пенсий в Башкирии

Эксперты Росстата опубликовали данные о размерах пенсионных выплат в различных регионах России. Информация размещена на официальном сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Что касается Башкирии, то здесь средний размер пенсии составляет 19 160 рублей. При этом у работающих пенсионеров эта цифра несколько ниже - 17 059 рублей. В то же время неработающие пенсионеры получают выплаты в среднем на 14,5% больше – 19 527 рублей.

В целом по России средняя пенсия равна 19 609 рублям. Самые высокие выплаты получают пенсионеры, проживающие в Чукотском автономном округе – в среднем 31 813 рублей. А вот жители Дагестана вынуждены довольствоваться гораздо меньшей суммой – всего 14 503 рубля в среднем.

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Автор: ufatime.ru
Теги: пенсии
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