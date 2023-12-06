Топ-5 районов Башкирии с самым большим ростом зарплат

В Башкирии наблюдается значительная дифференциация в уровне заработных плат по муниципальным образованиям. По данным статистики, опубликованным за девять месяцев 2023 года, средний размер оплаты труда по республике составил 54 712 рублей. Это на 15,7% превышает аналогичный показатель за январь-сентябрь прошлого года.

Самые высокие зарплаты традиционно фиксируются в столице региона – городе Уфе , где средний заработок достиг 71 302 рубля. Второе место по уровню оплаты труда занимает Салават – 61 321 рубль. Интересно, что по итогам девяти месяцев текущего года лидером оказался Уфимский район, жители которого в среднем получали 74 015 рублей ежемесячно.

В то же время есть территории, где уровень зарплат существенно ниже среднереспубликанских показателей. К ним относятся Бурзянский район с показателем 32 539 рублей, Бакалинский район – 34 963 рубля и Кигинский район – 36 125 рублей.

Примечательно, что ряд муниципальных образований демонстрирует впечатляющие темпы роста оплаты труда. Лидером здесь является Татышлинский район, где средняя зарплата выросла на 41,4% и достигла 50 676 рублей. Также существенный прирост фиксируется в Бураевском районе – на 38,6% до 46 361 рубля, Илишевском районе – на 28,9% до 46 560 рублей и Хайбуллинском районе – на 20,4% до 62 947 рублей.

Автор: Семен Подгорный